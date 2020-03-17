توظف 14 مليون شخص.. صناعة السيارات الأوروبية تغلق أبوابها بسبب كورونا

أغلقت 3 من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا مصانعها في جميع أنحاء المنطقة، حيث أثر فيروس كورونا المنتشر, بشكل أكبر على صناعة كانت تتجه للسنة الثالثة على التوالي نحو انخفاض شديد في مبيعاتها.

وأعلنت شركة فيات كرايسلر ومجموعة PSA ورينو يوم الاثنين إغلاق 35 منشأة صناعية في جميع أنحاء أوروبا، حيث فرضت السلطات الإقليمية والوطنية قيوداً صارمة على السفر والحياة العامة. وقد بلغت مبيعات الشركات الـ3 معاً حوالي 12 مليون سيارة العام الماضي.

ويعد قطاع السيارات مهماً في الصناعة التحويلية بأوروبا، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 14 مليون شخص، وفقاً لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.

وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية، فيات كرايسلر، في بيان يوم الاثنين إنها ستعلق عملياتها في غالبية مصانعها في أوروبا حتى الـ27 من مارس/ آذار، رداً على “انقطاع في طلب السوق”. وستغلق الشركة 6 مرافق في إيطاليا، وأخرى في صربيا وبولندا.

بعد ساعات من الإعلان، أعلنت مجموعة PSA التي تمتلك بيجو وسيتروين، وتعمل على الاندماج مع فيات كرايسلر، عن إغلاقها 15 مصنعاً في 7 دول، من بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة حتى نهاية مارس/ آذار.

وقالت الشركة الفرنسية إنها اتخذت قرارها بتوقيف المصانع عن العمل بعد “تزايد” حالات الإصابة بالفيروس في مناطق قريبة من مواقع الإنتاج، وتعطل سلسلة التوريد و “انخفاض مفاجئ” في الطلب على السيارات.

وسرعان ما تبعتها رينو في وقت لاحق من يوم الاثنين، قائلة في بيان إنها ستوقف الإنتاج في منشآتها الـ12 في فرنسا “من أجل حماية موظفيها في سياق وباء كوفيد 19 وامتثالاً للتدابير التي اتخذتها الحكومة الفرنسية”. ولم توضح الشركة متى ستعيد فتح مصانعها.

المصدر: سي ان ان