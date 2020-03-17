للحماية من كورونا.. الصين ترسل إلى بلجيكا 300 ألف قناع واق للوجه

وصل الاثنين 300 ألف قناع واق للوجه تبرعت بها جمعيات خيرية صينية إلى بلجيكا ،في جهد يهدف إلى مساعدة هذا البلد الأوروبي على مكافحة وباء “كورونا”.

فقد هبطت طائرة شحن تقل هذه الإمدادات الطبية في مطار لييج ببلجيكا، الذي يعد أكبر مطار للبضائع في بلجيكا ومركزا لوجستيا رئيسيا في مكافحة التفشي الحالي للفيروس في أوروبا.

وكُتب على الصناديق، التي تحوى الإمدادات، ملصق عليه عبارة مكتوبة بالفرنسية تقول “في الاتحاد قوة”.

وذكر بيان صحفي صادر عن “مؤسسة علي بابا ومؤسسة جاك ما” أن “هذه الشحنة هي الدفعة الأولى التي يتم تسليمها إلى معهد Sciensano للصحة العامة في بلجيكا”، وأضاف أنه “سيتم تسليم المزيد من الإمدادت إلى بلجيكا في غضون الأيام القليلة المقبلة”.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة العامة البلجيكية ماجي دي بلوك في بيان لها إن “الأقنعة الجراحية ستوزع أولا بين مقدمي الرعاية الصحية في بلجيكا، الذين يعملون في الصفوف الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد”، وأشارت إلى ان “مجموعات الاختبار الإضافية التي ستصل تباعا ستُستخدم لاختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض مشتبه بها في أسرع وقت ممكن، هو أمر مهم أيضا لبلجيكا”.

وتأتي هذه الشحنة في إطار تبرع طموح بأكثر من مليونين من الأقنعة الواقية للوجه والمعدات الطبية أعلنت عنه المؤسستان لدعم الدول الأوروبية، وقد أرسلت المنظمتان التوأم نصف مليون قناع واق للوجه إلى إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في أوروبا.

وسجلت بلجيكا يوم الاثنين 172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 1085 حالة، وتم الإبلاغ عن إجمالي 5 حالات وفاة، ولم يتعاف سوء مريض واحد بالكامل.

المصدر: وكالة شينخوا