مقاطعة صينية تتبرع بالإمدادات الطبية لليابان وكوريا الجنوبية

أقلعت رحلتان تحملان إمدادات طبية من مدينة شنيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، واتجهتا إلى اليابان وكوريا الجنوبية، ضمن جهود المقاطعة لمساعدة البلدين على مكافحة وباء فيروس “كورونا”.

وقال مكتب الشؤون الخارجية بحكومة مقاطعة لياونينغ إن “الامدادات التي تبرعت بها مقاطعة لياونينغ، شملت 155 الف كمامة جراحية و7 الاف بدلة واقية”، وتابع “من بينها سيتم ارسال 79800 كمامة جراحية و2030 بدلة واقية الى اليابان وسترسل الامدادات المتبقية الى كوريا الجنوبية”.

ولفت المكتب الى انه “بعد تفشي كوفيد-19، ساعد المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان وكوريا، لياونينغ على اجتياز الصعوبات من خلال توفير الإمدادات الرئيسية التي كان هناك حاجة لها”، واضاف “الان ومع انحسار الوباء واستئناف الانتاج في المقاطعة، حان دورنا لمساعدتهم على كسب المعركة ضد الفيروس”.

المصدر: شينخوا