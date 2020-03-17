محافظ بعلبك الهرمل: لا إصابات مؤكدة بكورونا في المنطقة حتى اللحظة

قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على تويتر”حالة الكورونا الأولى التي أعلنا عنها منذ يومين (الشاب الذي يعمل في كافيتريا مستشفى الجامعة الأميركية)، أتت نتيجة فحصها سلبية في مستشفى رفيق الحريري، علما أن الفحص الأول في أحد المستشفيات الخاصة كانت إيجابية، تم الحجر على الشاب لمزيد من الأمان، على أن يعاد الفحص لمزيد من التأكد”.

وأضاف “الحالة الثانية، الشاب المشتبه في إصابته بكورونا، وزميل الشاب الأول في العمل، أتت نتيجة الفحص سلبية والذي أجري أيضا في مستشفى رفيق الحريري، وقد تم الحجر على الشاب لمزيد من الأمان، على أن يعاد الفحص لمزيد من التأكد، اذا وبناء على ما تقدم، لا حالات مؤكدة في بعلبك الهرمل حتى اللحظة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام