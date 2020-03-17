محافظ بعلبك الهرمل: لا إصابات مؤكدة بكورونا في المنطقة حتى اللحظة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 13:38

محافظ بعلبك الهرمل: لا إصابات مؤكدة بكورونا في المنطقة حتى اللحظة

منذ 32 mins 17 March، 2020
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر
لبنان

قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على تويتر”حالة الكورونا الأولى التي أعلنا عنها منذ يومين (الشاب الذي يعمل في كافيتريا مستشفى الجامعة الأميركية)، أتت نتيجة فحصها سلبية في مستشفى رفيق الحريري، علما أن الفحص الأول في أحد المستشفيات الخاصة كانت إيجابية،  تم الحجر على الشاب لمزيد من الأمان، على أن يعاد الفحص لمزيد من التأكد”.

وأضاف “الحالة الثانية، الشاب المشتبه في إصابته بكورونا، وزميل الشاب الأول في العمل، أتت نتيجة الفحص سلبية والذي أجري أيضا في مستشفى رفيق الحريري، وقد تم الحجر على الشاب لمزيد من الأمان، على أن يعاد الفحص لمزيد من التأكد،  اذا وبناء على ما تقدم، لا حالات مؤكدة في بعلبك الهرمل حتى اللحظة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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