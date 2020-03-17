رئيس الجمهورية العراقية يكلف عدنان الزرفي تشكيل الحكومة (الفرات نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 11:30
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وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت استنكارا لقرار المحكمة إسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري
حزب الله: منذ اليوم الأول لاعتقال العميل المجرم والقاتل عامر الفاخوري بدأت الضغوط والتهديدات الامريكية لاطلاق سراحه
حزب الله: رغم كل ماضي العميل فاخوري الأسود يبدو ان الضغوط الامريكية قد اثمرت اليوم وهذه خطوة غير متوقعة وقرار خاطئ
حزب الله: كان من الأشرف والأجدى لرئيس المحكمة العسكرية ولأعضائها ان يتقدموا باستقالاتهم بدل الاذعان والخضوع للضغوط
حزب الله: ندعو القضاء اللبناني الى استدراك ما فات من أجل سمعته ونزاهته التي باتت على محك الكرامة والشرف
حزب الله: هذا القرار الخاطئ تجاوز للمظلومين والمعذبين الذين ما زالت جراحات بعضهم تنزف حتى الآن
حزب الله: هذا اليوم هو يوم حزين للبنان وللعدالة وهو قرار يدعو للأسف وللغضب والاستنكار
مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يطلب ملف العميل الفاخوري لتمييز القرار اليوم
وزير المال يدعو النيابة العامة الى التحرك في ضوء قرار جمعية المصارف بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس
وزير الصحة اللبناني: نواجه وباء عالمياً والدولة تبذل جهدها للحد من الإصابات وقرار الحكومة إعلان التعبئة كان مدروسا
الوزير حسن يلتقي وفد اتحاد النقل البري: الدولة ستدرس الوضع الإجتماعي للعائلات التى فقدت أعمالها خلال فترة التعبئة العامة
وضع وزير الحرب الأميركي ونائبه في الحجر الصحي بعد الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين موظفي الوزارة
الخارجية الروسية: واشنطن تعرقل بشكل متعمد جهود إيران لمحاربة فيروس كورونا عبر الحظر "اللاإنساني" المفروض عليها
قادة دول مجموعة السبع: فيروس كورونا يمثل خطراً رئيسياً على الاقتصاد العالمي
رئيس الوزراء البريطاني: ذروة الوباء تقترب بسرعة في بريطانيا ويجب التركيز على حماية من هم فوق 70 عاما والحوامل والضعفاء
الرئيس الأميركي يقول إن فيروس كورونا في بلاده ليس تحت السيطرة وقد يستمر حتى تموز وآب من هذا العام
حاكم ولاية أوهايو الأميركية يؤجل انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للانتخابات الرئاسية بسبب خطر تفشي فيروس كورونا
وزارة الحرب الأمريكية أوقفت نقل القوات إلى أوروبا للمشاركة في تدريبات دفاعية بسبب تفشي فيروس كورونا
الخارجية الصينية: بكين تعرب عن استيائها من وصف ترامب لكورونا المستجد بـ"الفيروس الصيني"
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الحظر الأميركي الأحادي على إيران يشكل عقبة أمام مكافحة وباء كورونا العالمي
سويسرا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي "كورونا" والحكومة الإسبانية تقرر السماح للمواطنين الإسبان فقط بالدخول إلى البلاد
منظمة الصحة العالمية: دول عدة تجاوزت قدرة مؤسساتها على استيعاب الحالات المتزايدة وعليها جدولة أولوياتها
منظمة الصحة العالمية: يجب عزل كل الحالات المؤكدة في منشآت مجهزة والإجراءات يجب أن تستمر حتى أسبوعين
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن فرض اجراءات الحجر الصحي في كافة انحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا
الخارجية العراقية: بعثنا شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركي على القوات العراقية
القوات المسلحة اليمنية: دفاعاتنا الجوية تصدت لتشكيل قتالي مكون من طائرات حربية معادية في سماء مديرية صرواح بمأرب
القوات المسلحة اليمنية: الطائرات المعادية أُجبرت على المغادرة قبل تنفيذ أي أعمال عدائية بعد التصدي لها بصواريخ فاطر 1
رئيس الجمهورية العراقية يكلف عدنان الزرفي تشكيل الحكومة (الفرات نيوز)
منذ 20 mins
17 March، 2020
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