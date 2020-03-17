كمبوديا تسجل 12 إصابة جديدة بوباء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في كمبوديا الثلاثاء، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 24. وجاء في بيان الوزارة، نقلاً عن صحيفة “خمير تايمز” أن “11 من أصل هؤلاء الـ 12 مريضاً، هم مسلمون من كمبوديا، شاركوا في الفعاليات الدينية التي جرت في أحد المساجد بماليزيا”. وذكر الصحيفة أنه في الوقت الحالي، تم وضع 68 مسلماً كمبودياً، من الذين شاركوا في الفعاليات الدينية بماليزيا، في الحجز الصحي. هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، “جائحة”، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

المصدر: سبوتنيك