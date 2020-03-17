إصابة طفل فلسطيني برصاص العدو الصهيوني ومواجهات في الضفة الغربية

أصيب طفل فلسطيني، الليلة الماضية، برصاص قوات العدو الصهيوني جنوب قلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن”مواجهات اندلعت مع قوات العدو قرب شارع حلبة القديم جنوب قلقيلية، ما أدى إلى إصابة فتى بعيار ناري في قدمه”.

كما اندلعت مواجهات بين قوات العدو وأهالي بلدة بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد مهاجمة مجموعة مستوطنين لمنازل البلدة.

وأفاد شهود عيان أن”عددا من الشبان أصيبوا بالاختناق بعد أن هبوا لحماية المنازل، جراء إطلاق قوات العدو قنابل الغاز المسيلة للدموع، في المواجهات التي اندلعت بعد هجوم مجموعة من المستوطنين على المنازل جنوب البلدة وسط حماية قوات العدو”.

وتتعرض بلدة بورين وقرى جنوب نابلس إلى اعتداءات متكررة من قوات العدو والمستوطنين الذين يسكنون في مستوطنة “ايتسار” المقامة على أراضي البلدة.

المصدر: مواقع