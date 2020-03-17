الجيش اليمني واللجان الشعبية يتقدمان في مأرب ويسيطران على معسكر كوفل

افاد مراسل المنار في اليمن ان الجيش السيمني واللجان الشعبية يحققان تقدماً واسعاً ومستمراً باتجاه مدينة مأرب من محورصِرْواح، حيث تمت فيه السيطرة الكاملة على معسكر كَوفَل أكبر معسكرات المرتزقة غرب المدينة.

ولفت مراسلنا الى ان وصول الجيش واللجان وصلا إلى الطلعة الحمراء على بعد 3 كم تقريبا من مدينة مارب.

ووصفت مصادر محلية وميدانية لمراسل المنار المعارك الـ 12 ساعة الماضية بأنها الأعنف منذ بداية العدوان

وبموازاة هذا التقدم من الغرب شن الجيش واللجان هجوماً كاسحاً على مواقع المرتزقة في جبهة قانية من جهة محافظة البيضاء جنوب غرب مأرب، واكدت المصادر أن الجبهة بكاملها على وشك السقوط في قبضة الجيش واللجان وبذلك يكتمل تطويق المدينة من 3 جهات الشمال والغرب والجنوب ولايزال القتال والتقدم مستمرين حتى اللحظة.

المصدر: موقع المنار