ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في فرنسا وألمانيا وبريطانيا

أعلنت السلطات في فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، مع استمرار تفشي الفيروس وتسجيل إصابات جديدة.

وأكدت السلطات الفرنسية تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ما يمثل زيادة نسبتها نحو 16%، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 148 شخصا.

وازداد عدد المصابين في فرنسا بنسبة أكثر من 20% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من 5423 إلى 6633 حالة.

وفي ألمانيا قفز عدد المصابين بواقع 1100 شخص، ليصل إلى 6012 حسب معهد كوخ للرقابة على الأمراض كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الضحايا إلى 13 شخصا.

وفي بريطانيا سجلت 20 وفاة جديدة بسبب كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 55 شخصا، 53 منهم في إنجلترا وحالة وفاة واحدة في كل من إسكتلندا وويلز.

المصدر: وكالات