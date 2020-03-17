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March 17 2020 - 03:38

صربيا تجمد التحضير للانتخابات العامة بسبب كورونا

منذ 2 ساعة 17 March، 2020
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أخبار دولية - صربيا

أوقفت لجنة الانتخابات الحكومية في صربيا التحضيرات للانتخابات البرلمانية والمحلية المزمع إجراؤها في 26 أبريل المقبل، وذلك ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تجميد كافة التحضيرات لانتخابات البرلمان الصربي والبرلمان المحلي في إقليم فويفودينا شمال البلاد والانتخابات البلدية حتى رفع حالة الطوارئ.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في صربيا 57 شخصا، حسب وزارة الصحة اليوم الاثنين.

وكانت السلطات الصربية قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد يوم الأحد، كما تم إغلاق الحدود أمام الأجانب وألزمت المواطنين العائدين من الخارج بالحجر المنزلي، بالإضافة إلى إغلاق المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات الثقافية والرياضية وحظر التجمعات.

المصدر: وكالات

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