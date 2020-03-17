تركيا تعلن 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 47

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في تركيا إلى 47.

وأضاف قوجة في مؤتمر صحفي أن بلاده قررت حظر الرحلات الجوية مع كل من بريطانيا وسويسرا والسعودية ومصر وإيرلندا والإمارات، اعتبارا من صباح الثلاثاء في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح قوجة أن “قائمة الدول التي فرض حظر السفر إليها بسبب كورونا، صارت تضم 20 بلدا، بعد إدراج ست دول جديدة فيها”.

وأكد أن الحكومة قررت تعليق جميع الأنشطة الوطنية والدولية العلمية والتجارية، وجميع الاجتماعات المفتوحة والمغلقة والمؤتمرات والمعارض.

وأشار إلى وجود إصابات جديدة بكورونا في تركيا، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، بانتظار صدور نتائج فحوص طبية.

وبيّن قوجة، أن “الوضع في تركيا في ما يتعلق بتفشي كورونا مختلف تماما عنه في بقية البلدان، إذ أن الوضع تحت السيطرة في تركيا بخلاف العديد من الدول التي فقدت السيطرة على المرض”.

ودعا قوجة المواطنين إلى عدم الهلع والانصياع للتدابير التي تتخذها الحكومة للسيطرة الكاملة على الفيروس.

المصدر: وكالة الاناضول