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March 17 2020 - 03:36

كورونا يقتل 7 أشخاص في نيويورك

منذ 2 ساعة 17 March، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية الاثنين، وفاة 7 أشخاص إثر الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 950.

وعرض حاكم نيويورك، أندرو كوموكومو، جدولا يوضح عدد حالات الإصابة في مقاطعات الولاية، حيث سجلت مدينة نيويورك 463 إصابة، تليها مقاطعة ويستتشستر بـ220 إصابة.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة حتى أمس الأحد 60 حالة، فيما تجاوزت الإصابات 2900.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار كورونا، وقال إن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.

المصدر: وكالات

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