“الغارديان”: فيروس كورونا قد يصيب 8 ملايين شخص في بريطانيا

ذكرت صحيفة “الغارديان” أن تقريرا طبيا من قطاع الصحة العمومي البريطاني، كشف أن 7.9 مليون شخص في البلاد قد يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا وأن انتشاره سيستمر إلى غاية 2021.

ووفقا لتقرير سري عن كبار مسؤولي خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، فإن 80% من البريطانيين سيصابون بالفيروس، وأن 4 من أصل 5 مواطنين معرضون للإصابة بالفيروس.

وكشف التقرير أن الوباء في المملكة المتحدة سيستمر حتى الربيع المقبل ويمكن أن يؤدي إلى إدخال 7.9 مليون شخص إلى المستشفى.

وأوضحت “الغارديان” أنها المرة الأولى التي يعترف فيها رؤساء الصحة الذين يتعاملون مع الفيروس، بأنهم يتوقعون أن ينتشر الفيروس لمدة 12 شهرا إضافية ويؤدي إلى ضغط إضافي كبير على خدمة الصحة العامة، علما أنهم أعلنوا استعدادهم لإصابة 80٪ من البريطانيين بالفيروس.

وأشارت إلى أن التقرير تم إعداده في الأيام الأخيرة من قبل فريق الاستعداد والاستجابة للطوارئ في وزارة الصحة في إنجلترا ووافقت عليه المسؤولة الرئيسية في التعامل مع تفشي العدوى سوزان هوبكنز، وأن التقرير تم تعميمه على رؤساء المستشفيات وكبار الأطباء في إنجلترا.

المصدر: وكالات