حزب الله: منذ اليوم الأول لإعتقال العميل المجرم والقاتل عامر الفاخوري بدأت الضغوط والتهديدات الأمريكية لإجبار لبنان على إطلاق سراحه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 00:24

حزب الله: منذ اليوم الأول لإعتقال العميل المجرم والقاتل عامر الفاخوري بدأت الضغوط والتهديدات الأمريكية لإجبار لبنان على إطلاق سراحه

منذ 35 mins 16 March، 2020
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