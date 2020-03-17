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March 17 2020 - 00:24

حصيلة إصابات كورونا في مصر 150 والوفيات 3

منذ 44 mins 16 March، 2020
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عربي وإقليمي - مصر

أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 150 حالة، منهم 80 حالة مصرية و3 وفيات حتى الآن.

وأوضح أن قرار تعليق حركة الطيران هدفه الحفاظ على صحة المصريين لافتا إلى أن قرار تعليق الدراسة جاء للحفاظ على صحة المواطنين، ولا يجوز أن يأخذه المصريون باستهتار.

وكانت السلطات في مصر قد علقت الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس، في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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