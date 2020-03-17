حزب الله: هذا اليوم هو يوم حزين للبنان وللعدالة وهو قرار يدعو للأسف وللغضب والإستنكار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2020 - 00:24
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وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في بيروت استنكارا لقرار المحكمة إسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري
حزب الله: منذ اليوم الأول لاعتقال العميل المجرم والقاتل عامر الفاخوري بدأت الضغوط والتهديدات الامريكية لاطلاق سراحه
حزب الله: رغم كل ماضي العميل فاخوري الأسود يبدو ان الضغوط الامريكية قد اثمرت اليوم وهذه خطوة غير متوقعة وقرار خاطئ
حزب الله: كان من الأشرف والأجدى لرئيس المحكمة العسكرية ولأعضائها ان يتقدموا باستقالاتهم بدل الاذعان والخضوع للضغوط
حزب الله: ندعو القضاء اللبناني الى استدراك ما فات من أجل سمعته ونزاهته التي باتت على محك الكرامة والشرف
حزب الله: هذا القرار الخاطئ تجاوز للمظلومين والمعذبين الذين ما زالت جراحات بعضهم تنزف حتى الآن
حزب الله: هذا اليوم هو يوم حزين للبنان وللعدالة وهو قرار يدعو للأسف وللغضب والاستنكار
المصارف في لبنان تقرر إقفال فروع المصارف اعتبارا من 17 حتى 29 آذار الحالي لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا
وزير المال يدعو النيابة العامة الى التحرك في ضوء قرار جمعية المصارف بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس
وزير المالية اللبناني يرفض قرار المصارف بالإقفال ويؤكد أن هذا القطاع حيوي وأساسي في حياة الناس ويدعو إلى تنظيم العمل فيه
وزير الصحة اللبناني: نواجه وباء عالمياً والدولة تبذل جهدها للحد من الإصابات وقرار الحكومة إعلان التعبئة كان مدروسا
الوزير حسن يلتقي وفد اتحاد النقل البري: الدولة ستدرس الوضع الإجتماعي للعائلات التى فقدت أعمالها خلال فترة التعبئة العامة
وزير الخارجية يبحث مع سفراء اليابان والمجر وإندونيسيا وباكستان وايطاليا امكانية تقديم مساعدة للبنان لمواجهة كورونا
وضع وزير الحرب الأميركي ونائبه في الحجر الصحي بعد الكشف عن إصابات بفيروس كورونا بين موظفي الوزارة
الحكومة الروسية: القيود المؤقتة المفروضة على دخول البلاد يتم اعتمادها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية
اكتشاف أول حالة بفيروس كورونا المستجد لدى موظف بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف
الدفاع المدني الإيطالي: تسجيل 350 حالة وفاة جديدة إثر فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2158 حالة
وزير الصحة التركي: سيتم ايقاف الرحلات الجوية بين تركيا وبريطانيا وسويسرا ومصر والسعودية والإمارات
قادة دول مجموعة السبع: فيروس كورونا يمثل خطراً رئيسياً على الاقتصاد العالمي
رئيس الوزراء البريطاني: ذروة الوباء تقترب بسرعة في بريطانيا ويجب التركيز على حماية من هم فوق 70 عاما والحوامل والضعفاء
وزارة العدل البريطانية: إصابة موظف في أحد السجون البريطانية بفيروس كورونا
وزيرة الصحة الصومالية تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا بعد أن ثبتت إصابة شخص كان في الحجر الصحي
الرئيس الأميركي يقول إن فيروس كورونا في بلاده ليس تحت السيطرة ويستمر حتى تموز وآب من هذا العام
وزارة الحرب الأمريكية أوقفت نقل القوات إلى أوروبا للمشاركة في تدريبات دفاعية بسبب تفشي فيروس كورونا
الرئيس الصيني يعلن إرسال مجموعة إضافية من الخبراء والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا
سويسرا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي "كورونا" والحكومة الإسبانية تقرر السماح للمواطنين الإسبان فقط بالدخول إلى البلاد
منظمة الصحة العالمية: دول عدة تجاوزت قدرة مؤسساتها على استيعاب الحالات المتزايدة وعليها جدولة أولوياتها
منظمة الصحة العالمية: يجب عزل كل الحالات المؤكدة في منشآت مجهزة والإجراءات يجب أن تستمر حتى أسبوعين
وزارة الصحة القطرية: تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 439
رئيس الشؤون الدينية التركي: 390 معتمرا سيعودون إلى البلاد اليوم عبر الشركات الخاصة وسيخضعون للحجر الصحي
وزير الصحة العراقي يوجه بتخصيص مبالغ إضافية لتوفير الخدمات الوقائية والطبية للمرضى والتي تساهم بتشخيص المرض وعلاجه
أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: عدم اتفاق القوى السياسية في العراق على مرشح لرئاسة الوزراء أمر معيب
وزير الأمن الصهيوني: اعتقد أنه في غضون الساعات المقبلة سيتم تشكيل حكومة طوارئ وطنية برئاسة بنيامين نتنياهو
وزارة الداخلية المصرية: مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد بشمال سيناء
مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في اليمن: 165 خرقا لقوى العدوان في محافظة الحديدة خلال الساعات الماضية
حزب الله: هذا اليوم هو يوم حزين للبنان وللعدالة وهو قرار يدعو للأسف وللغضب والإستنكار
منذ 33 mins
16 March، 2020
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