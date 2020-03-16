جمعية المصارف: إقفال فروع المصارف اعتبارا من 17 الحالي وحتى 29 منه مع توفير الخدمات الأساسية

عقد ممثلون لمجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ووفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف اجتماعا، ظهر اليوم، تلقت خلاله الجمعية كتابا من الاتحاد حول دوام عمل المصارف وآلية تأمين خدماتها خلال فترة التعبئة العامة التي قررها مجلس الوزراء أمس لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا.

وأفاد بيان للجمعية أنها “قررت في ضوء ذلك التجاوب مع مطلب اتحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف، اعتبارا من 17 حتى 29 آذار الحالي، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، وذلك حرصا على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأسرهم”.

وأشارت إلى أنها “إسوة بما قام به مصرف لبنان، ستتخذ المصارف كل الإجراءات الإدارية الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة والمراكز الرئيسية من أجل تيسير الأعمال بالحد الأدنى في هذه الظروف الاستثنائية”، لافتة إلى أن “المصارف ستوفر الخدمات المصرفية الأساسية، لا سيما: خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصراف الآلي، الاستمرار في العمل ببطاقات الدفع، كما هو معتمد حاليا، تأمين دفع الرواتب الموطنة وغير الموطنة كافة بالعملة اللبنانية، وتأمين العمليات التجارية الملحة للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية ، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان، ومتابعة العمل في بعض أقسام الإدارة العامة التي تؤمن التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج”.

وإذ تمنت الجمعية “أن تنتهي حالة الطوارىء الصحية الراهنة في أقرب وقت لكي تستعيد البلاد حياتها الطبيعية الآمنة وتستأنف فروع المصارف عملها المعتاد، أشارت إلى أنها “ستقوم بمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، وبإطلاع موظفي القطاع والرأي العام اللبناني عليها تباعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام