اعتصام للأسرى المحررين أمام المحكمة العسكرية استنكارا لإسقاط التهم بحق الفاخوري

نفذ الأسرى المحررون اعتصاما أمام المحكمة العسكرية، استنكارا لقرار المحكمة العسكرية الدائمة، الذي صدر اليوم، وقضى بإسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري المعروف باسم جزار الخيام.

وتحدث الأسير المحرر عباس قبلان ل”الوكالة الوطنية للاعلام” فقال: “إن القرار الصادر يشكل فضيحة، وخرج عن كل الأعراف القانونية والأخلاقية بشكل غير مسبوق”. وأشار إلى أن “هذا الجزار أصبح حرا بغطاء سياسي”، وقال: “تم تشريع العمالة واعتبارها مشروعة”. ودعا قبلان الجميع إلى “اعتبار القانون ساقط والقضاء غير موجود”.

وعن “الصرخة الموجودة في السجون، في ظل انتشار فيروس كورونا” قال: “لا أحد يلتفت إلى المسجونين، فمنهم غير محكومين. أما هذا العميل فيخلى سبيله وتكف التعقبات بحقه في سرعة قياسية. نحن لن نتحمل هذا الموضوع، ولن ندعه يمر من دون محاسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام