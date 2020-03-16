فوج حرس بيروت باشر تنفيذ قرار شبيب بمنع التجمعات وإقفال المؤسسات والمحلات التجارية

وزعت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: “تنفيذا لقرار محافظ بيروت القاضي زياد شبيب رقم 914/ب الصادر بناء على القرار رقم 1 تاريخ 15/3/2020 الصادر عن مجلس الوزراء بموجب المحضر رقم 11 والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، باشر فوج حرس مدينة بيروت تسيير دورياته في مختلف شوارع العاصمة وأحيائها لمنع التجمعات بأشكالها كافة في الأماكن العامة والخاصة، وطلب من المواطنين والمقيمين في المدينة التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

كما عملت عناصر الفوج بقيادة ضباطها على إخلاء الأسواق الشعبية وإقفال المؤسسات والشركات الخاصة والمحلات التجارية على اختلاف أنواعها، لا سيما في المناطق المكتظة ومنها: سوق صبرا، وطى المصيطبة، البربير، كرم الزيتون، زقاق البلاط،، البدوي، الرميل، مار مخايل، ساحة ساسين، راس بيروت، خندق الغميق، حي اللجا، البسطا التحتا، البسطا الفوقا، الوتوات، بربور، النويري، شارع مار الياس التجاري، الجامعة العربية، عفيف الطيبي، وطى المصيطبة، الضناوي، على أن تستمر الدوريات على مدار الساعة في كل شوارع بيروت وأحيائها وعلى طول الكورنيش البحري للمدينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام