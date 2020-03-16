فتح تحمل العدو المسؤولية عن إصابة أي فلسطيني في القدس المحتلة بـ”كورونا”

حملت حركة فتح على لسان المتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة حول إصابة أي فلسطيني في القدس المحتلة بفيروس كورونا بعد اعتقالها ومنعها للشباب المقدسي من مكافحة الفيروس من خلال التطهير والتعقيم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال القواسمي الاثنين إن “إقدام سلطات الإحتلال على إعتقال الفلسطينين في القدس الذين يقومون بعملية التعقيم والتطهير إنما يدلل على الاستهتار الكامل بحياة الفلسطينيين وعلى عدم الاكتراث بانتشار الفيروس في أوساط الفلسطينيين”، وتابع “لا يوجد أي تفسير إلا أن إسرائيل وفي ظل تظافر الجهود العالمية لمحاربة الفيروس، تصر على عقلية الاحتلال والاعتقال وعدم المسؤولية القانونية والأخلاقية”.

وطالب القواسمي “منظمة الصحة العالمية التدخل الفوري لمنع مثل هذه التصرفات الإسرائيلية الإحتلالية القمعية والتي تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

المصدر: وكالة معاً