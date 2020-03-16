بيان لمستشفى الحريري حول كيفية الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2020 - 20:40

بيان لمستشفى الحريري حول كيفية الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية

منذ 2 ساعة 16 March، 2020
مشفى الحريري
لبنان

اصدر مستشفى الحريري الحكومي الجامعي بيانا أوضح فيه أنه “في إطار الاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع التدابير الصحية الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من التنقل، يمكن للمواطنين الذين اجروا فحوصات كورونا المخبرية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الاتصال يوميا بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الرابعة عصرا على الرقم 01832020 لمعرفة نتائج فحوصاتهم.
كما يرجى أخذ العلم بأنه سيتم ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 19 آذار 2020، إطلاق تطبيق لهذا الغرض Mobile App تحت اسم “RHUH” يمكن تحميله على الهواتف الخلوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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