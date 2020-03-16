خبير يقدم نصائح للحماية من الإصابة بكورونا في المدن الكبيرة

أعلن بوريس ريفيتش، وهو خبير طبي، عن بعض النصائح والطرق الفعالة للحماية من الإصابة بالفيروسات التاجية في المدن الكبيرة والمكتظة بالسكان، حيث يجب على الأشخاص ارتداء الكمامات وتقليص التفاعل مع الآخرين، وعدم الوقوف وجها لوجه في وسائل النقل العام.

أشار بوريس ريفيتش إلى أن بعض الكمامات الطبية تحمي بشكل جيد لمدة ساعة فقط، وهناك كمامات آخرى يمكن أن تحافظ على خصائصها الطبية لمدة 4 ساعات.

وأضاف أن الكمامات لا فائدة لها في الهواء الطلق، ولكن هذا لا يعني تجاهلها في المطلق، حيث أوصى الطبيب باستخدامها خاصة في وسائل النقل العام، وفي حال عدم وجود كمامات، يمكن وضع وشاح على الوجه، وفي حال عدم وجود وشاح أيضا، حاول عدم الوقوف وجها لوجه أمام الشخص مباشرة، وتجنب المصافحة والعناق، وذلك وفق موقع “وان”.

وأكد الطبيب أن هذه التدابير تكون فعالة في حال اتباعها مع بعضها بعضا، مشيرا إلى أنه كلما اتبع الناس هذه القواعد البسيطة، كلما انتشر الفيروس بشكل أبطأ.

المصدر: سبوتنيك