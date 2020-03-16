تحليق للطيران الحربي المعادي فوق صيدا (الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2020 - 16:28
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رئاسة الحكومة: ممثل شركة لازار للإستشارات المالية الذي التقى رئيس الحكومة وعددا من الوزراء ليس مصاب بفيروس كورونا
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وزير الخارجية يبحث مع سفراء اليابان والمجر وإندونيسيا وباكستان وايطاليا امكانية تقديم مساعدة للبنان لمواجهة كورونا
الطيران المدني في لبنان ينفي أن يكون قد سمح لأي طائرة قادمة من البلاد المحظورة بالهبوط في مطار بيروت الدولي
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: ندعم إعلان الحكومة التعبئة العامة لمكافح فيروس كورونا وندعو للإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة
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الرئيس الإيراني: نتمنى اجتياز أزمة كورونا بفضل الإهتمام والمساعي الوطنية ونثني على جهود القوات المسلحة في هذا المضمار
وزارة الصحة الإيرانية: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بات 14991 والوفيات 853 والمتعافين 4996
المتحدث بإسم وزارة الصحة الإيرانية: أفضل سبيل لتقليل الإصابات بفيروس كورونا يتمثل بتخفيض السفر والتنقل
الخارجية الصينة تدعو إلى رفع إجراءات الحظر عن إيران فوراً لتجنب المزيد من الإضرار باقتصادها وشعبها
البحرين تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والكويت تعلن أن 114 حالة تتلقى العلاج اللازم من الفيروس
اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة اليمنية: إلى الآن اليمن خالٍ من تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السويد إلى 1032 وفي الدنمارك إلى 898 واسبانيا إلى 8744 بالإضافة إلى 898 حالة وفاة
رئيس الوزراء الإيطالي: انتشار فيروس كورونا لم يصل إلى ذروته والأسابيع المقبلة ستكون أكثر خطورة
الصين تنشئ جسراً جوياً لإمداد إسبانيا بالمساعدات لمكافحة تفشي فيروس كورونا بعد تقديمها مساعدة لإيطاليا
السلطات الفرنسية: الوضع جراء فيروس كورونا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة واحتمال أن تصل المستشفيات إلى أعلى قدرة استيعاب
أ.ف.ب: ألمانيا تغلق حدودها جزئياً مع 5 دول لاحتواء انتشار فيروس كورونا
الرئيس الأميركي: الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة إلى صفر % للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا
الخارجية الروسية: يجب القضاء على الجماعات الإرهابية في إدلب التي لا تعترف بالاتفاق الروسي- التركي وتشن هجمات مضادة
حركة حماس تعرب عن قلقها على حياة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية بعد معلومات عن ازدياد حالات الإصابة في السجون
رئيس حزب ازرق - ابيض الاسرائيلي بعد تكليفه تشكيل حكومة خلفاً لنتنياهو: سأبذل كل جهدي لتشكيل حكومة واسعة خلال أيام
تحالف سائرون العراقي: اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل حكومة بدلاً عن الحكومة المستقيلة
معلم مليتا للسياحة الجهادية يعتذر عن عدم استقبال الزوار حتى إشعار آخر
تحليق للطيران الحربي المعادي فوق صيدا (الوكالة الوطنية للإعلام)
منذ 1 ساعة
16 March، 2020
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