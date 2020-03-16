الرئيس دياب تفقد غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث

تفقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب ظهر اليوم، غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في السرايا الكبير، حيث كان في استقباله رئيس الغرفة الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، ورئيس وحدة إدارة الكوارث زاهي شاهين، في حضور وزيري التربية طارق المجذوب والاتصالات طلال حواط.

واطلع الرئيس دياب على “خطة عمل الغرفة، وأعطى توجيهاته لتفعيلها، خصوصا لجهة متابعة الغرفة بكافة المعلومات المتعلقة بفيروس “الكورونا”، إضافة الى وضع ممثلي الوزارات بتصرف غرفة العمليات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام