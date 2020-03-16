الصين تعلن عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا ومن المقرر بدء اختباراته السريرية في نيسان/ أبريل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2020 - 11:36

الصين تعلن عن تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح ضد فيروس كورونا ومن المقرر بدء اختباراته السريرية في نيسان/ أبريل

منذ 12 mins 16 March، 2020
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