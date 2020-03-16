الوزير حمد حسن : نعوّل على أن يكون الطقس مساعدا للتخفيف من الاجراءات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2020 - 11:34
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: الحالة الراهنة تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اعلان حالة تعبئة عامة في جميع المناطق
الرئيس عون: لن نتهاون في سبيل تأمين الحماية اللازمة لأي مواطن ومقيم من هذا الوباء والعلاج اللازم لأي مصاب
رئيس الحكومة حسان دياب: نحن في حالة طوارئ صحية لذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة لغاية 29 آذار 2020
الحكومة اللبنانية: اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات
الحكومة اللبنانية: يستثنى من الاقفال ما تقتضيه ضرورات العمل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
الحكومة اللبنانية: اقفال المؤسسات الخاصة باستثناء كل ما يرتبط بالأمن الغذائي ومحطات الوقود و المصارف ومؤسسات الصيرفة
المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يطلب من الحكومة اعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا وفق ما يمليه الدستور
وزير الصحة حمد حسن: هذان الأسبوعان هما الأخطر لذلك اتخذت الحكومة إجراء إقفال مطار بيروت الدولي
حسن: 60 إلى 70 بالمئة من مصابين لا عوارض عليهم حتى اليوم ووضعنا تسعيرة لفحص الوباء وملتزمين أن نقوم به مجانا
الامام السيد علي الخامنئي:التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا مدعومة بأسس علمية ودوافع دينية وانسانية وستحول التهديد الى فرصة
الامام الخامنئي: يجب الالتزام بكافة التدابير والاجراءات التي تعلن عنها وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة كورونا
الرئيس الإيراني: نأمل أن نسجل نهاية هذا العام نجاح السيطرة على فيروس كورونا عبر تعاون الشعب مع الحكومة
وزارة الصحة المصرية: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المصابين إلى 126
الكويت: 114 حالة تتلقى العلاج اللازم من فيروس كورونا
رويترز: تراجع حاد في سوق الأسهم في أبوظبي ودبي وتسجيل خسائر كبيرة وإغلاق قاعة التداول المالي في دبي كإجراء احترازي
رئيس الوزراء الإيطالي: انتشار فيروس كورونا لم يصل إلى ذروته والأسابيع المقبلة ستكون أكثر خطورة
السلطات الفرنسية: الوضع جراء فيروس كورونا مقلق جدا ويتدهور بسرعة كبيرة واحتمال أن تصل المستشفيات إلى أعلى قدرة استيعاب
أ.ف.ب: ألمانيا تغلق حدودها جزئياً مع 5 دول لاحتواء انتشار فيروس كورونا
الرئيس الأميركي: الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة إلى صفر بالمئة للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 3 منازل قيد الإنشاء في كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل
الوزير حمد حسن : نعوّل على أن يكون الطقس مساعدا للتخفيف من الاجراءات
منذ 20 mins
16 March، 2020
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