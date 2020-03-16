الوزير حمد حسن :هذان الأسبوعان هما الأخطر لذلك اتخذ إجراء إقفال المطار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2020 - 11:34

الوزير حمد حسن :هذان الأسبوعان هما الأخطر لذلك اتخذ إجراء إقفال المطار

منذ 25 mins 16 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة