السلطات الفرنسية تقول إن الوضع في #فرنسا جراء فيروس #كورونا “مقلق جدا” و”يتدهور بسرعة كبيرة” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2020 - 11:34

السلطات الفرنسية تقول إن الوضع في #فرنسا جراء فيروس #كورونا “مقلق جدا” و”يتدهور بسرعة كبيرة”

منذ 44 mins 16 March، 2020
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