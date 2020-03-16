محافظ بعلبك – الهرمل يعلن عن تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة لشخص مقيم في بيروت زار بلدته نهاية الأسبوع ويقول إنه تم وضع جميع أفراد اسرته الذين احتك معهم بالحجر الصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2020 - 02:00

محافظ بعلبك – الهرمل يعلن عن تسجيل اول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة لشخص مقيم في بيروت زار بلدته نهاية الأسبوع ويقول إنه تم وضع جميع أفراد اسرته الذين احتك معهم بالحجر الصحي

منذ 3 ساعة 15 March، 2020
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