النائب كرامي يضع الجناح الخاص في المستشفى الاسلامي في تصرف بلدية طرابلس ولجان مكافحة الفيروس

حمل وفد من “تيار الكرامة” ومن ادارة المستشفى الاسلامي الخيري في طرابلس، رسالة عاجلة من رئيس التيار النائب فيصل كرامي إلى المجلس البلدي في طرابلس، خلال اجتماع في مكتب رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في القصر البلدي، يعلن فيها مبادرة بوضع مبنى المستشفى الاسلامي- الجناح الخاص كاملا والذي يبلغ عدد أسرته 102، في تصرف بلدية طرابلس واللجان المختصة باحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت رسالة كرامي، تأكيده أن أبسط واجباته تجاه أهله ومجتمعه “وضع كل امكانات مؤسسات الكرامة للعمل الخيري، في تصرف الهيئات الصحية والبلدية المسؤولة، انطلاقا من مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي المطلوب في هذه الأيام الصعبة التي يعيشها لبنان، للانتصار باذن الله على هذا الوباء والحؤول دون انتشاره قدر المستطاع”.

من جهته، رحب رئيس البلدية وأعضاء المجلس بالفكرة، وتم الاتفاق على الشروع في الاجراءات اللازمة عبر اعداد خطة تفصيلية من قبل ادارة المستشفى الإسلامي، لعرضها على المجلس البلدي لإتخاذ القرار المناسب لتنفيذ هذا العمل الوقائي الضروري، بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة على وجه الخصوص.

المصدر: الوكالة الوطنية