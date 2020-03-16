مستشفى تبنين الحكومي نفى وجود مريض في العزل لديه

نفت إدارة مستشفى تبنين الحكومي، في بيان، الخبر “الذي تناقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل عن وجود مريض عزل في مستشفى تبنين الحكومي”، مؤكدة أن “خبر العزل عار من الصحة والمريض المذكور على وسائل التواصل هو عسكري في الجيش اللبناني، وقد أحضر إلى قسم الطوارئ وليس لديه أية عوارض تدل على الكورونا، وبعد التواصل مع الطبابة العسكرية خرج المريض من قسم الطوارئ بصحة جيدة إلى العزل المنزلي”.

وتمنت “من جميع وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة في نقل هكذا أخبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية