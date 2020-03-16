دوريات لقوى الأمن الداخلي في صور تطالب المواطنين بإخلاء الشوارع وملازمة المنازل حرصا على السلامة العامة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2020 - 02:00

دوريات لقوى الأمن الداخلي في صور تطالب المواطنين بإخلاء الشوارع وملازمة المنازل حرصا على السلامة العامة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (الوكالة الوطنية)

منذ 4 ساعة 15 March، 2020
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