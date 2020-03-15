وزيرة الإعلام اللبنانية بعد جلسة الحكومة الطارئة حول كورونا: قرر مجلس الوزراء اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 21:40

وزيرة الإعلام اللبنانية بعد جلسة الحكومة الطارئة حول كورونا: قرر مجلس الوزراء اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة

منذ 13 mins 15 March، 2020
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