حسان دياب: نجحنا حتى اليوم في إبطاء انتشار الفيروس منذ أن بدأ يتفشّى في العالم ووضعنا استراتيجية علمية واستراتيجية لحماية اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 21:40

حسان دياب: نجحنا حتى اليوم في إبطاء انتشار الفيروس منذ أن بدأ يتفشّى في العالم ووضعنا استراتيجية علمية واستراتيجية لحماية اللبنانيين

منذ 25 mins 15 March، 2020
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