رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: اللبنانيون يحتاجون اليوم الى التكاتف لذلك أدعو كل اللبنانيين إلى أعلى درجات الاستنفار لمحاصرة الوباء والانتصار عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 21:40

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: اللبنانيون يحتاجون اليوم الى التكاتف لذلك أدعو كل اللبنانيين إلى أعلى درجات الاستنفار لمحاصرة الوباء والانتصار عليه

منذ 26 mins 15 March، 2020
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