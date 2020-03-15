رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الطارئة: نحن في حالة طوارئ صحية ولذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة حتى نهاية يوم 29 آذار الجاري تبعا لقرار مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 15 2020 - 21:40

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الطارئة: نحن في حالة طوارئ صحية ولذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة حتى نهاية يوم 29 آذار الجاري تبعا لقرار مجلس الوزراء

منذ 26 mins 15 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة