رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الطارئة: نحن في حالة طوارئ صحية ولذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة حتى نهاية يوم 29 آذار الجاري تبعا لقرار مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 21:40
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: الحالة الراهنة تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اعلان حالة تعبئة عامة في جميع المناطق
الرئيس عون: انها ساعة التضامن الوطني ويجب ان نترجم هذا الامر ببعديه الانساني والمجتمعي وبطرق مبتكرة وجديدة
الرئيس عون: لن نتهاون في سبيل تأمين الحماية اللازمة لأي مواطن ومقيم من هذا الوباء والعلاج اللازم لأي مصاب
الرئيس عون: اننا مدعوون الى انبل وارقى مظاهر الالتزام بالوعي والتوجيهات الطبية المطلوبة اولا
رئيس الحكومة حسان دياب: أدعو اللبنانيين الى اعلى درجات الاستنفار لمحاصرة هذا الوباء والانتصار عليه
دياب: اليوم نحن في حالة طوارئ صحية لذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة لغاية 29 آذار 2020
المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يطلب من الحكومة اعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا وفق ما يمليه الدستور
وزارة الصحة اللبنانية: مجموع الحالات المثبتة مخبريا بلغ 99 حالة مصابة بفيروس كورونا
الصحة اللبنانية: نتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم والمخالطين ومراقبة القادمين من بلدان تشهد انتشارا للفيروس
وزارة الصحة تناشد المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية لاسيما الحجر المنزلي وضبط الحركة
الامام السيد علي الخامنئي:التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا مدعومة بأسس علمية ودوافع دينية وانسانية وستحول التهديد الى فرصة
الامام الخامنئي: يجب الالتزام بكافة التدابير والاجراءات التي تعلن عنها وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة كورونا
وزير النقل العراقي يعلن اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية
السعودية: منطقة الرياض تغلق المجمعات التجارية والمطاعم باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات
وزارة الصحة القطرية: 64 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 401
الصحة الاماراتية: رصد 12 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع اجمالي الإصابات الى 98
ا ف ب: وفاة أكثر من ألفي شخص في اوروبا بسبب فيروس كورونا
إسبانيا: 2000 إصابة بفيروس كورونا ونحو 100 حالة وفاة خلال 24 ساعة
ألمانيا تقرر اغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا اعتبارا من يوم الاثنين للحد من تفشي فيروس كورونا
الرئاسة الفرنسية: الاجراءات التي اتخذت على الحدود بين فرنسا والمانيا لا تتضمن إغلاق الحدود لكنها ستشمل تشديد الرقابة
إيطاليا: تسجيل 368 وفاة جديدة في البلاد جراء فيروس كورونا خلال يوم واحد
السلطات الصحية السويدية تؤكد ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلاد الى 992 اصابة
حاكم ولاية نيويورك الامريكي يطلب من البيت الابيض تحريك الجيش للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا
رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين يعلن انه سيكلف رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل الحكومة
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الطارئة: نحن في حالة طوارئ صحية ولذلك تعلن الحكومة التعبئة العامة حتى نهاية يوم 29 آذار الجاري تبعا لقرار مجلس الوزراء
منذ 26 mins
15 March، 2020
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