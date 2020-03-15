انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية الطارئة وكلمة بعد قليل لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب تليه وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 21:40

انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية الطارئة وكلمة بعد قليل لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب تليه وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد (الوكالة الوطنية)

منذ 45 mins 15 March، 2020
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