العراق يقرر فرض حظر تجوال في بغداد لمدة أسبوع اعتبارا من بعد غد بسبب فيروس كورونا

قررت الحكومة العراقية فرض حظر للتجوال في بغداد لمدة أسبوع اعتبارا من 17 آذار/مارس الجاري بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان اليوم الأحد، أنه “عقدت خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني ( 55 لسنة 2020) مساء اليوم اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي، وخلص الاجتماع بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة (11 ليلا) واعتبارا من 17 لغايه 24 آذار/مارس باستثناء البضائع من حظر التجوال”.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث “تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية