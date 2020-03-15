مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الأحد 15-01-2020

قبلَ الوقوعِ في اخطرِ المحاذير ، اعلانٌ رسميٌ لحالةِ التعبئةِ العامة، كأولِ التدابير..

واِن تمكنَ اللبنانيون مواطنينَ ورسميينَ من الالتزامِ بالاجراءات، وتطويقِ كورونا الى حدٍّ معقول، فالامورُ تبقى بهذا المقدار، والا فلا بدَ من حالةِ طوارئَ مدنيةٍ لمواجهةِ الظروفِ الاستثنائيةِ كما المحت النقاشاتُ الحكومية..

باستثنائيةٍ كبرى تتعاملُ الحكومةُ اللبنانيةُ معَ الفيروس، وتحتَ عناوينِ التأهبِ والحذرِ الشديد، والتحذيرِ الاشد، رَفعت الحكومةُ التدابيرَ والاجراءات، بعدَ جلسةٍ استثنائيةٍ للمجلسِ الاعلى للدفاعِ تحتَ قُبةِ القصرِ الجمهوري ، ثُم جلسةٍ حكوميةٍ استهَلَّها رئيسُ الجمهوريةِ بكلمةٍ من وحيِ التحدي والمسؤولية: انها ساعةُ التضامنِ الوطني، قال الرئيسُ ميشال عون، وامامَ صحةِ المواطنِ تسقطُ الاعتباراتُ الضيقة.

وللمواطنينَ من الرئيسِ طلبٌ لتحملِ المسؤولية، والابتعادِ عن الاختلاط ، والتزامِ المنازل، والعملِ منها بالطرقِ المناسبة…

نعم ، الكلُ معني ، والكلُ مسؤول، ومن بابِ الواجبِ الانسانيِ والاخلاقي والقانوني وكلِّ المسمياتِ والصفات ، لم يعد مقبولاً الاستخفافُ بالفيروس القاتل، وليسَ من البطولةِ المجاهرةُ في الاستلشاء ، ولا شمُّ الهواءِ على الكورنيش وارتيادُ المنتجعاتِ والمتَنزَّهات: هذه جريمةٌ جماعيةٌ موصوفة، يُهدِّدُ فيها المتجاهلون والـمُتَخَلُّونَ عن المسؤوليةِ الالافَ بل عشراتِ الالافِ بالخطرِ الذي قد يكونُ مُميتاً..

هي اكبرُ معاركِ التضامنِ الوطني إذاً، بل لا تقلُّ عن حربٍ كما وصفَها الامينُ العامُّ لحزبِ الله قبلَ يومين، وعلى اللبنانيينَ فهمُ نطاقاتِها ومجالاتِ التعاملِ معها، فكُلُّ دروبِ الوقايةِ مطلوبٌ السيرُ بها.

مسارُ كورونا العالميُ الى مزيدٍ من التأزمِ اوروبياً واميركياً، واستياءٌ من ادعاءاتِ الرئيسِ الاميركي واستخفافِه، حتى اَحصى له الاعلامُ المحليُ ما لا يقلُ عن تسعَ عشْرةَ كِذبةً في معرضِ حديثِه عن مكافحةِ كورونا..

اما الكيانُ العبريُ المستنفرُ لمواجهةِ الوباءِ الذي يتفشى بتزايدٍ مستمر، يواجهُ حالةً سياسيةً طارئة، معَ اعلانِ افغدور ليبرمان تأييدَ بيني غينتس لتشكيلِ الحكومة، ما يهزُّ عرشَ بنيامين نتنياهو الى حدِّ السقوط..

المصدر: قناة المنار