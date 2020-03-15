مصلحة الليطاني: هناك إمكانية لفيضان مياه بحيرة القرعون

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن مخزون بحيرة القرعون، بلغ لغاية تاريخه 210 ملايين متر مكعب “خاصة وأن المياه الوافدة إليها بسبب المتساقطات تتجاوز المياه المعنفة في معمل عبد العال، مما يشير إلى امكانية مفيضها خلال الأسبوع المقبل في حال توفر المتساقطات الاضافية، وبالتالي فإن جزءا من تصريف نهر الليطاني في الحوض الأعلى سيعود إلى مجراه الطبيعي في الحوض الأدنى”، مشيرة إلى أنها “ستحاول تأخير هذا الفيضان بواسطة تحويل جزء من المياه عبر معمل عبد العال إلى حوض أنان، وذلك ضمن الإمكانيات الفنية والقدرة الإستيعابية لنفق عبد العال- أولي”. وذكرت أنها “أبلغت مسبقا كل الجهات الشريكة لأخذ احتياطاتها الفنية، واتخاذ التدابير اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام