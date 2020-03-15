تسجيل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمالي #إيطاليا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 15 2020 - 21:40

تسجيل 252 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمالي #إيطاليا

منذ 2 ساعة 15 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة