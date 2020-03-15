انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الاعلى المنعقد في القصر الجمهوري في بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 16:34
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المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يطلب من الحكومة اعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا وفق ما يمليه الدستور
وزارة الصحة اللبنانية: مجموع الحالات المثبتة مخبرياً بإصابتها بفيروس كورونا بلغ 99 حالة
وزارة الصحة: نتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ومن جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من بلدان موبوءة
وزارة الصحة تناشد المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية سيما الحجر المنزلي وضبط الحركة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: سيتم توزيع مساعدات مالية لـ3 ملايين مواطن تضررت أعمالهم بسبب فيروس كورونا
إسبانيا: 2000 إصابة بكورونا ونحو 100 حالة وفاة خلال 24 ساعة
ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايطاليا إلى 21157 حالة بعد تسجيل نحو 5 آلاف إصابة جديدة
الحكومة الفرنسية تقرر اغلاق جميع المراكز العامة كالمقاهي والمطاعم وصالات السينما بدءاً من الغد بسبب انتشار فيروس كورونا
الحكومة النرويجية تقرر إغلاق مطارات البلاد اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين حتى اشعار اخر بسبب فيروس كورونا
الخارجية البريطانية تنصح بعدم السفر إلى أميركا إلا عند الحاجة القصوى بسبب تفشي فيروس كورونا
دائرة السياحة في دبي تغلق المنتزهات الترفيهية وقاعات الافراح وتمنع اقامة الأعراس بدءاً من اليوم خشية تفشي فيروس كورونا
انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الاعلى المنعقد في القصر الجمهوري في بعبدا
منذ 30 mins
15 March، 2020
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