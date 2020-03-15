انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الاعلى المنعقد في القصر الجمهوري في بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 16:34

انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الاعلى المنعقد في القصر الجمهوري في بعبدا

منذ 30 mins 15 March، 2020
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