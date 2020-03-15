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March 15 2020 - 16:34

توقيف أربعة صرافين مخالفين في صيدا

منذ 55 mins 15 March، 2020
اخبار امنية وحوادث
لبنان

نفذت قوة من مكتب مخابرات الجيش في صيدا، في إطار رصدها ومتابعتها لمحال الصيرفة غير المرخصة والمخالفة أو التي تتلاعب بسعر صرف الدولار، حملة مداهمة لعدد من الصرافين العاملين في وسط المدينة – شارع المصارف، وأوقفت أربعة منهم هم ع.ح. ز.، ه. ح.، غ. ب.، ع. ص.، لعدم حيازة بعضهم ترخيصا بمزاولة المهنة وعدم التزامهم كلهم سقف الألفي ليرة لسعر صرف الدولار، وأحيلوا على الجهات القضائية المختصة.
وكانت المخابرات أوقفت قبل يومين في صيدا، ثلاثة صرافين لعدم حيازتهم تراخيص بمزاولة المهنة، مما يرفع عدد الصرافين المخالفين الموقوفين الى سبعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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