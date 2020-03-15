توقيف أربعة صرافين مخالفين في صيدا

نفذت قوة من مكتب مخابرات الجيش في صيدا، في إطار رصدها ومتابعتها لمحال الصيرفة غير المرخصة والمخالفة أو التي تتلاعب بسعر صرف الدولار، حملة مداهمة لعدد من الصرافين العاملين في وسط المدينة – شارع المصارف، وأوقفت أربعة منهم هم ع.ح. ز.، ه. ح.، غ. ب.، ع. ص.، لعدم حيازة بعضهم ترخيصا بمزاولة المهنة وعدم التزامهم كلهم سقف الألفي ليرة لسعر صرف الدولار، وأحيلوا على الجهات القضائية المختصة.

وكانت المخابرات أوقفت قبل يومين في صيدا، ثلاثة صرافين لعدم حيازتهم تراخيص بمزاولة المهنة، مما يرفع عدد الصرافين المخالفين الموقوفين الى سبعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام