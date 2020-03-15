إسبانيا تعلن تسجيل ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى مئة وفاة خلال 24 ساعة (سكاي نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 16:34

إسبانيا تعلن تسجيل ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى مئة وفاة خلال 24 ساعة (سكاي نيوز)

منذ 1 ساعة 15 March، 2020
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