بدء جلسة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 15 2020 - 16:34

بدء جلسة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا

منذ 2 ساعة 15 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة