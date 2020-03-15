الدفاع التركية تعلن تسيير أول دورية مشتركة مع روسيا في ادلب والأخيرة تعلن تقليص امتداد مسار الدوريات

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، تسيير أول دورية مشتركة في محافظة إدلب، شمال غرب سوريا، مع الجانب الروسي، “لضمان وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في موسكو مؤخراً”، بحسب الوزارة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن “القوات التركية والروسية سيرتا الدورية المشتركة الأولى على طريق إم 4 بمحافظة إدلب شمال سوريا في إطار اتفاق موسكو”. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقليص مسار تسيير الدوريات الروسية – التركية المشتركة في إدلب بسبب استفزازات المجموعات المتطرفة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية “تم تقليص مسار خط تسيير الدوريات المشتركة بسبب الاستفزازات التي كانت تخطط لها مجموعات الإجرامية، وحاول الإرهابيون استخدام المدنيين بمثابة “الدرع الحي”، بما في ذلك النساء والأطفال”. وتابع البيان “لمنع هذه الحوادث، التي يمكن أن تودي بحياة السكان المحليين، وتم اتخاذ قرار من قبل المركز الروسي – التركي المشترك حول تقليص مسار خط تسيير الدوريات المشتركة”.

المصدر: سبوتنيك