النمسا تعلن منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص تحسبا لانتشار فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 16:32

النمسا تعلن منع التجمع لأكثر من 5 أشخاص تحسبا لانتشار فيروس كورونا

منذ 3 ساعة 15 March، 2020
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