كازاخستان تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا.. وأوزبكستان تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد

أصدر رئيس جمهورية كازاخستان مرسوماً يقضي بإعلان حالة طوارئ في البلاد اعتباراً من 16 آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا. وجاء في نص البيان الذي نشره المكتب الصحفي “بسبب إعلان منظمة الصحة العالمية عن إدراج فيروس كورونا المستجد جانحة عالمية، وبغية حماية حياة وصحة المواطنين يتم إعلان حالة الطوارئ في كامل أراضي جمهورية كازاخستان وفقًا لتشريعات جمهورية كازاخستان للفترة من الساعة 08:00 صباحًا (05:00 بتوقيت موسكو) في 16 مارس 2020 يوم حتى 07 ساعة 00 دقيقة (04.00 بتوقيت موسكو) 15 أبريل 2020 “.

من جهته، أكد ممثل غرفة عمليات مواجهة فيروس كورونا في أوزبكستان، أن الحكومة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا. كما أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لحكومة أوزبكستان عن إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال اعتبارا من 16 آذار/مارس ولمدة 3 أسابيع بمثابة تدبير وقائي. وأكد ممثل غرفية العمليات “صدر قرار اللجنة المختصة بإعلان الحجر الصحي في جميع المدارس، ورياض الأطفال، وسيتم إغلاقها لمدة 3 أسابيع”.

المصدر: سبوتنيك