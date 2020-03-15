مراحل تطور الإصابة بفيروس كورونا

تحدث كبير اختصاصي أمراض الرئة في روسيا، ألكسندر تشوتشالين، عن المراحل الأربع لتطور الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس التاجي المسبب لمرض COVID-19.

وقال تشوتشالين: “للمرض نفسه أربع مراحل محددة على الأقل: المرحلة الأولى هي نزلة برد عادية، لا شيء مميز، 7 – 9 أيام تقريبًا”.

في المرحلة الثانية، خلال الفترة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر، تحدث نقطة تحول، ناتجة عن تلف الخلايا الظهارية للجسم. يسبب الالتهاب الرئوي الجرثومي الفيروسي.

وأضاف تشوتشالين، يجب على الطبيب “إظهار مهارته” وتحديد المرض في المراحل الأولية.

ونقلت قناة “آر تي” عن الاختصاصي أنه بخلاف ذلك، يتقدم المرض وينتقل إلى المرحلة الثالثة، والتي يصاحبها مضاعفات خطيرة. وهي ما يسمى بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، حيث لا يستطيع الشخص التنفس من تلقاء نفسه دون مساعدة من جهاز تنفس اصطناعي للرئة”.

إذا لم يتم إيقاف المرض في هذه المرحلة، فإن مرحلته الأخيرة هي كبت المناعة، أي قمع المناعة الفطرية والمكتسبة. “يصبح قاتلا، ويمكن أن تنضم إلى المرض الفطريات والبكتيريا الزائفة الزنجارية، حسب الطبيب.

المصدر: سبوتنيك