زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مصابة بفيروس #كورونا المستجد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 15 2020 - 01:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
لبنان:معلومات طبية عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا الى 110
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة طارئة غدا الساعة الثالثة والنصف في قصر بعبدا لبحث تداعيات كورونا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه كلمة للبنانيين في مستهل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بعد ظهر غد الأحد
مصادر متابعة للمنار:الدعوة الى هذه الجلسة هي لبحث الحاجة الى رفع مستوى التدابير والاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا
مصادر متابعة للمنار: البحث سيتناول منح مهلة خمسة ايام للبنانيين المتواجدين في الخارج للعودة الى لبنان
مصادر للمنار: البحث سيتناول ايضا تعطيل القطاع العام باستثناء القطاع الصحي والاستشفائي
مصادر للمنار: قرارات الحكومة سيبلغ بها المجلس الاعلى للدفاع حيث ستكون مهمته العمل على التنفيذ الميداني لتلك القرارات
روسيا:الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك اجرت اكثر من 95 الف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا
روحاني لزعماء العالم: لا يمكن لاي بلد مواجهة كورونا بمفرده
الحكومة الاسبانية تعلن حالة الطوارىء لمواجهة كورونا
اسبانيا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 191 وعدد الاصابات الى اكثر من 6 الاف
سانا:الرئيس الاسد يصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب بسبب كورونا
النرويج:اغلاق جميع المطارات لمنع تفشي كورونا
السلطات الفرنسية تغلق المطاعم والمتاجر لاحتواء كورونا
المانيا:تسجيل3 حالات جديدة بفيروس كورونا في البرلمان
قطر:شفاء اول 4 مصابين بالكورونا
نتنياهو يعلن سلسلة من القرارات لمواجهة انتشار كورونا في كيان العدو
نتنياهو: المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية سيتم اغلاقها اما البنوك ومحطات الوقود ومحال المواد الغذائية ستواصل عملها
زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مصابة بفيروس #كورونا المستجد
منذ 22 mins
15 March، 2020
التعليقات
ذات صلة
السيد نصر الله : المطلوب التصرف على أساس إجراءات حرب ونضع كافة امكانياتنا في مواجهة كورونا
إشكال في سجن أميون وإصابة 8 من نزلائه
لبنان: قتيل و4 جرحى بحادث سير في منطقة راشيا
الحاج حسن: لتضافر كل الجهود في المعركة ضد “كورونا”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}