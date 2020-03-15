زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مصابة بفيروس #كورونا المستجد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2020 - 01:54

زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مصابة بفيروس #كورونا المستجد

منذ 22 mins 15 March، 2020
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